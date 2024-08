Spari in casa a Siena uccisa una 31enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - Una donna di 31 anni è morta a causa di un colpo di arma da fuoco a. È successo in Strada del Villino, all'interno di un'abitazione. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine che stanno cercando di capire la dinamica dell'accaduto, anche un'auto medica die l'ambulanza della pubblica assistenza. La donna, secondo indiscrezioni, sarebbe sudamericana cosi come il resto delle persone presenti in. Il colpo sarebbe partito accidentalmente a uno dei presenti che stava maneggiando un'arma. A quanto si apprende, il presunto compagno della donna si trova in questura per essere sentito.