Sorrenti e Finardi due voci nello spazio | Noi extraterrestri e figli delle stelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Eugenio sulla Via Lattea. Alla ricerca da quarantasei anni di una stella che sia tutta sua,trova oggi posto nel cosmo con la trasmissione della sua “Extraterrestre” verso altri mondi. Lui e il “” Alansono, infatti, gli “ambasciatori celesti” del progetto Star Bottle che debutta stasera alle 20:30 con l’invioloro due canzoni attraverso le antenne della Conca del Fucino, in Abruzzo. Star Bottle è infatti la prima iniziativa di comunicazione spaziale accessibile a tutti con messaggi lanciati nel grande blu in cui la classica bottiglia è sostituita da un impulso radio e le onde del mare da quelle elettromagnetiche. “La trovo un’idea bellissima che esce un po’ da quegli schemi da quelle scatole in cui siamo costretti a vivere ormai da un po’” racconta