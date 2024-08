Riassunto | PICit A S riceve da Arcadea Group un investimento finalizzato alla crescita strategica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) AARHUS, Danimarca, TORONTO e ORLANDO, Florida–(BUSINESS WIRE)–A/S, un leader nello sviluppo di software per la gestione della logistica intermodale, di trasporti ferroviari e di porti, annuncia unsuada parte di, un importante investitore in software house globali che detiene a lungo termine i propri investimenti. La partnership consarà focalizzata su una solidacontinua in mercati nazionali e internazionali e sull’accelerazione dello sviluppo dei prodotti. Henrik Højen Andersen, Ceo, continuerà a svolgere il suo ruolo e inoltre manterrà un’importante partecipazione azionaria nell’azienda. Inoltre sia Karsten Gitter e Stig Rune Skaarup sia l’intero teamcontinueranno a operare nell’azienda.