Pulizie Case Vacanza | Quando Esternalizzare il Servizio

(Di sabato 10 agosto 2024) Se sei un proprietario, un gestore, un host, o un’azienda di property management, ti sarai chiesto decine di volte sel’housekeeping, ovvero ildi pulizia e cambio biancheria, per le tuevacanze. Non esiste una risposta universale a questa domanda, ma in questo blog vogliamo essere provocatori: convienel’housekeepinghai le idee chiare. La Complessità del Business degli Affitti Brevi Il business dello short term e degli affitti brevi è molto complesso perché ingloba una grande pluralità di attività fondamentali. Ecco un’analisi dettagliata dei principali pilastri che costituiscono questo settore: A) Accoglienza ospite: Il cosiddetto meet & greet, che consiste nell’accogliere personalmente gli ospiti, presentare loro la struttura e fornire tutte le informazioni necessarie per un soggiorno confortevole.