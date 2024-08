Promozione Jesina buon test match contro la Cluentina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) 2-0 e reti tutte nel primo tempo con Tittarelli su rigore e Russo. La squadra di Giorgini sta crescendo con le idee molto chiare e concrete a centrocampo JESI, 10 agosto 2024 –per ladi Igor Giorgini. Prima mezzora di gioco con la squadra leoncella in netta supremazia a centrocampo e ben disposta sul rettangolo verde a copertura di ogni spazio, soprattutto d’attacco. Paradisi, Massei e Zandri fanno filtro, impostano e suonano uno spartito già nelle corde di tutti seppur il caldo non favorisce certo la prestazione degli uomini schierati. Sta di fatto che al 5? Tittarelli si procura e realizza il rigore. Al 15? combinazione Paradisi, Owana che fa assist per il bomber d’attacco che sbaglia la mira. Al 17? Camilloni M. su punizione dai 20 metri impegna Gasparoni che devia in angolo.