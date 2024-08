L' etiope Tola ha stravinto la maratona alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - L'Tamiratha vinto ladi2024 in 2h 06'26", nuovo record olimpico, davanti al belga Abdi (a 21") e al keniano Kipruto (a 34"). Yeman Crippa ha chiuso al 25mo posto a 4'10". Il 32ennecampione del mondo di Eugene 2022 e bronzo olimpico otto anni fa ha concluso in 2 ore 06'26, nuovo record olimpico, argento al belga Bashir Abdi (2 ore 06'46), bronzo al keniano Benson Kipruto (2 ore 07'00).ha riportato all'Etiopia l'oro olimpico indopo 24 anni: l'ultimo era stato a Sydney 2000, Gezahegne Abera. Crippa è crollato negli ultimi cinque chilometri: l'azzurro, tredicesimo al 35mo chilometro, ha concluso in 2 ore 10'36 perdendo ben nove posizioni negli ultimi due chilometri. Gli altri italiani Eyob Faniel e Daniele Meucci hanno chiuso rispettivamente al 43mo e 51mo posto.