La musica classica fa bene all' umore ecco cosa succede nel cervello

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Che si tratti di Bach, Beethoven o Mozart, è ampiamente riconosciuto che lapuò influenzare positivamente l'. In uno studio pubblicato sulla rivista 'Cell Reports', un team di scienziati in Cina ha utilizzato misurazioni delle onde cerebrali e tecniche di imaging neurale per mostrarenele come queste opereli siano in grado di esercitare i loro effettifici sul. Obiettivo: trovare modi più efficaci che permettano di utilizzare laper attivare ilin chi non risponde, come le persone con depressione resistente ai trattamenti.