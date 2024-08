Katy Perry svelati i featuring e la tracklist del nuovo album 143

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024): sono undici i brani che compongono ladel“143” settimo lavoro in studio dell’artista californiana., la: ci sarà anche 21 Savage La stessa interprete ha inserito a sorpresa nel video delsingolo Lifetimes lacompleta apparsa per pochi secondi. Come per la traccia precedente, Woman’s World, anche questo brano vede la collab con Dr Luke che ricopre al tempo stesso il ruolo di produttore insieme a Vaughn Oliver. Nel comunicato che accompagna Lifetimes, laha svelato che l’ispirazione per il singolo è arrivata dalla figlia di tre anni Daisy: ‘È una canzone sull’amore eterno, sulla ricerca dell’unico amore profondo e soddisfacente della tua vita. Un’anima gemella non sempre arriva come un partner, ma può avere diverse forme, un bambino, un migliore amico, un animale. La mia è mia figlia” .