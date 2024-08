Fratelli d’Italia incontra i cittadini in spiaggia Bignami | Rimini sia più centrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Questa mattina, all’ombra della ruota panoramica di, una nutrita rappresentanza diha volutore la cittadinanza e parlare di politica anche sulla. Sotto il tendone allestito per l’iniziativa è stato presentato il ‘cruciverba dei patrioti’, un modo per coinvolgere riminesi e turisti, giocando e divertendosi, ricavando parole chiave come in una vera e propria settimana enigmistica. Quesiti sull’operato del Governo, sul partito e sugli avversari diretti di Giorgia Meloni. Presenti tutti i rappresentanti provinciali di FdI come Nicola Marcello, i parlamentari Domenica Spinelli, Beatriz Colombo, il neo parlamentare europeo Stefano Cavedagna e il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo