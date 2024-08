FOTO Salerno teatro Dei Barbuti | festa a sorpresa per gli 80 anni di Peppe Barra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’opera d’arte ceramica con su scritta la motivazione del riconoscimento, una torta della più antica pasticceria della città, un ‘tanti auguri a te’ improvvisato da un pubblico numeroso. Sono alcune delle manizioni di affetto espresse dai presenti aldeidiper accogliere e festeggiare, in occasione dei suoi ottant’. Prima che andasse in scena con il suo concerto “Un’età certa”, per la XXXIX edizione della rassegna estiva diFestival”,è stato protagonista di un momento a lui dedicato. Il sindaco di, Vincenzo Napoli e la direttrice della rassegna dei, Chiara Natella, gli hanno consegnato in segno di gratitudine un piatto del maestro Nello Ferrigno, con la seguente motivazione: “Maschera, attore, cantore della cultura del Sud,è un’artista unico e irripetibile.