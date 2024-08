Festambiente a Rispescia Sul palco i Modena City Ramblers

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Quarta giornata perin svolgimento nella tradizionale sede di. Apertura del festival alle 17.30 (ingresso gratuito) e il programma propone poi alle 18.30 l’incontro dal titolo "Verso il referendum sull’Autonomia differenziata per evitare un Paese a più velocità". Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia, intervista Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale. Alle 19 premiazione degli Ambasciatori del territorio 2024 di Legambiente. Introduce Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Stefania Saccardi assessora allo Sviluppo rurale Regione Toscana e le aziende premiate in regione Toscana. Alle 19.30 si parla sul tema "Agricoltura e la sfida della transizione ecologica: sostenibilità ed innovazione alleati per contrastare i cambiamenti climatici".