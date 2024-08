Entro il mese ne rilasceremo più di trenta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Un’esperienza per educare, gli umani, e un’azione per salvare, gli animali. Cestha, csperimentale per la tutela degli habitat, continuerà a liberare lungo tutto questooltretartarughe a largo di Marina di Ravenna, dopo un percorso di cure e terapie. Ad assistere alla loro rimessa in mare, anche il pubblico: dai bambini agli adulti, cittadini e visitatori possono prenotare il loro posto sull’imbarcazione, per prendere parte al ricongiungimento tra le tartarughe e la loro casa. Direttore Simone D’Acunto, a quante tartarughe tornano in libertà? "Sono circacinque le tartarughe più giovani che liberiamo in mare neldi agosto, che è il periodo in cui c’è il fermo della pesca. Il loro riin mare aperto, quindi, è sicuro, perché sono interdette le attività antropiche. Questo ci permette di inserire in sicurezza l’animale nel suo habitat".