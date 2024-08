Ecco ‘BattiCuore d’Argento’ | | Più attenzione agli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Un’occasione per ballare insieme ma anche una manifestazione dedicata alla terza età, con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione su vari temi. Un nuovo evento che porterà l’emozione delle grandi orchestre di liscio e degli artisti di musica tradizionale nelle piazze delle Marche, promuovendo la socializzazione e il benessere fisico e psicologico degli over 65. Si tratta dell’iniziativad’Argento: Il ballo è Vita’, organizzata dall’associazione ‘Eventi Cultura Marche’ insieme a Vera Tv (canale 11 per le Marche e 79 per l’Abruzzo) ed Event, con il patrocinio del consiglio regionale dell’assemblea legislativa delle Marche, del Bim Tronto e del Comune di Monsampolo. "Questo nuovo evento culturale, sociale e musicale contribuirà a portare nella frazione di Stella una serata di festa e non solo", spiega Luigi Contisciani, presidente del Bim.