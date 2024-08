Coppa Italia Cesena all’esame Hellas Verona Mignani | Ce la giochiamo sfida stimolante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Stavolta si vola alto. Superato il Padova nel turno preliminare, oggi, ilsarà di scena al Bentegodi contro l’per i trentaduesimi di. Un’altra veneta, però di massima serie. "Con la serie A il livello dei nostri avversari si alza notevolmente e sarà moltoper tutti". Mister Michelenon nasconde le difficoltà della trasferta ma non si sente sconfitto in partenza. "In questo momento i valori reali non sono quelli che vedremo in campionato, vale per entrambe le compagini. Vogliamo affrontare questo impegno con lo spirito giusto per superare il turno e non fare solo bella figura". Iltroverà uncompletamente rinnovato, a cominciare dalla conduzione tecnica. Non più Marco Baroni in panchina, passato alla Lazio dopo una stagione spettacolare, ma Paolo Zanetti.