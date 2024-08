Celle roventi in carcere a Prato | donati 150 ventilatori Lions e Rotary uniti per la Dogaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 –Club etendono una mano alla. In un gesto di solidarietà e impegno civico, i due club hanno risposto senza perdere tempo a una richiesta di emergenza proveniente dalpratese teatro, qualche giorno fa, dell’ennesimo suicidio. Il ventaglio delle emergenze è ampio: sovraffollamento, cimici, blatte. E poi un problema enorme: molti detenuti, che sono malati psichiatrici, difficili da gestire, come hanno sottolineato in questi giorni anche i sindacati. E infine il caldo, il caldo estremo che mette a dura prova sia i detenuti sia chi lavora in. Il NurSind, il sindacato degli infermieri, l’altro giorno ha denunciato le condizioni in cui i sanitari operano nella casa circondariale, con temperature che arrivano a 35 grandi.