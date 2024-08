Ceam si allarga per puntare in alto Più spazi e impianti all’avanguardia | In arrivo 20 nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) "Dopo sette anni di tira e molla finalmente ce l’abbiamo fatta". Così Simone Campinoti, presidente del gruppo, l’azienda empolese leader nei settori della strumentazione industriale, dai sensori fino alla domotica, ha annunciato l’ampliamento della sede in via Val d’Orme. Da piccola azienda nata in un garage quasi 60 anni fa, il gruppo si è ingrandito sempre di più fino a contare oggi circa 70 dipendenti. "E molto presto assumeremo altre 20 persone – annuncia Campinoti –. Stiamo cercando ingegneri elettronici, periti elettrotecnici ed elettronici, elettricisti industriali, ingegneri informatici: stiamo raccogliendo i curricula, le selezioni sono in corso". Alcune figure potrebbero arrivare anche da fuori città dato che l’azienda si è da poco dotata di una foresteria.