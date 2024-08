Campionati Dilettanti Toscana | tutti i gironi di Promozione Eccellenza e degli altri tornei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – Il gran carrozzone del calciostico regionale sta per rimettersi in moto. Il ComitatoFigc-Lnd ha ufficializzato ie le date d'inizio della stagione 2024/25 per il calcioe il settore giovanile. Domenica 1 settembre si disputerà la prima giornata della Coppa Italia die della Coppadi Prima e Seconda Categoria. Sfoglia qui sotto il pdf con. Idial via domenica 8 settembre; mentre la domenica successiva 15 settembre partiranno Prima e Seconda Categoria. Neigiovanili regionali subito in campo gli Juniores: sabato 7 settembre prima giornata del girone élite; sabato 14 al via gliregionali. Nel weekend successivo, 21 e 22 settembre, inizieranno Allievi regionali, Allievi B e Giovanissimi regionali.