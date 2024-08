Brividi al Maradona | Napoli di Conte agli ottavi di Coppa Italia dopo i rigori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 10 agosto 2024) Ildisupera il Modena ainei trentaduesimi di. Meret eroe della serata, para due tiri dal dischetto. Un esordio daper Antoniosulla panchina del. Gli azzurri superano il turno in, ma solo94 minuti contro il muro alzato da Bisoli e una lotteria deiche ha fatto trattenere il fiato ai 45.000 del, un debutto in chiaroscuro “Inizio a rallentatore” è un eufemismo per descrivere la prestazione del. Contro un Modena arroccato nella propria area, gli azzurri non sono riusciti a sbloccare lo 0-0 nei tempi regolamentari. La formazione iniziale di(3-4-2-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori) non è bastata per avere la meglio sui canarini di Bisoli, che hanno resistito per oltre 94 minuti.