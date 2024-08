Samb ancora protagonista Sognando un finale diverso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ il giorno dei calendari. Laconoscerà così il suo cammino nel prossimo campionato di Serie D. Il club del Riviera delle Palme parteuna volta con l’intenzione di esseree soprattutto migliorare l’esito della passata stagione, quando per metà campionato in testa è stato superato e surclassato prima da Campobasso e L’Aquila e poi anche dall’Avezzano chiudendo al quarto posto in classifica. Un evidente calo fisico, una crisi tecnica acuita dagli esoneri di Lauro due volte e di Alessandrini ha stravolto un torneo che a dicembre sembrava essere indirizzato verso il successo. Oggi, invece, è tutt’altra storia. In panchina è tornato Ottavio Palladini che oltre alla fiducia della società gode anche dell’affetto e della stima della piazza. Il tecnico rossoblù ha vinto ben tre campionati alla guida della(uno in Ecellenza e due in D) ed ora punta al poker.