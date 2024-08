Ritiro estivo Napoli ultimo giorno in Abruzzo poi la partenza per Pozzuoli | il programma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilconclude oggi la preparazione estiva e si trasferisce aper la rifinitura in vista dell’esordio ufficiale di domani. Castel di Sangro, 9 agosto 2024 – Ilsi appresta a concludere oggi il suoa Castel di Sangro, in. Dopo una preparazione intensiva che ha avuto inizio a Dimaro Folgarida, in Trentino, la squadra di Antonio Conte sta per fare ritorno in Campania, a, in vista dell’imminente esordio ufficiale della stagione. Ilinha rappresentato una fase cruciale nella preparazione del, che ha visto alternarsi sessioni di allenamento intensivo tra il campo e la palestra.