Ripresi tutti i collegamenti per l’Isola San Pietro delle motonavi di Kyma Mobilità prima donna comandante

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoSonoregolarmenteperdi Sandi, anche le corse sospese da due settimane circa: la corsaore 12.15 da Piazzale Democrate, con fermata intermedia a Stazione Torpediniere alle ore 12.20 e corsa di ritorno da Sanalle ore 13.15, e la corsa con partenza da Piazzale Democrateore 14.00 con corsa di ritorno da Sanore 18.35. Si ricorda che tutte le altre corse – sospese per i danni causati dalla tromba d’aria allo stabilimento della Marina Militare di domenica scorsa – erano già riprese da ieri, giovedì 8 agosto. Da oggi, inoltre, entra in servizio nel Servizio idrovie diAntonella Scarciglia che con il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio, ha firmato in Capitaneria di Porto i documenti di imbarco previsti dalla normativa.