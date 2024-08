Rc Auto | Aumenti record cresce il ricorso alle rate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non resta che pagare a. La corsa dei prezzi Rcnon si ferma, nuovoe così un italiano su quattro opta per laizzazione del premio, spendendo in questo modo però il 10% in più. Il costo medio a giugno è stato di 403 euro (dati Ivass) e a luglio premi medi di 460 euro (Osservatorio Segugio.it). Un aumento su base annua del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali. Bisogna tornare al 2019 per trovare numeri così alti, ben al di sopra dell’inflazione. Secondo la rilevazione dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni le famiglie in giugno hanno speso in media 403 euro contro i 380 euro dello stesso mese del 2023. L’aumento del 6,2% annuo ha interessato indistintamente tutta Italia. Si va dal +1,3% di Isernia e Catanzaro al +9,3% di Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 264 euro, in aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente.