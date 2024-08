Quei due colpi nella notte Maxi rissa in piazza Dante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nell’aria immobile, senza nemmeno un filo di vento ad agitare le fronde dei pini, "Abbiamo sentito duemetallici e". E in prima battuta i residenti intorno ahanno pensato che si trattasse di due petardi, esplosi in tarda serata per il divertimento di qualche ragazzino. Ma a– l’ipotesi è che siano partiti da una pistola scacciacani – sono seguite le grida, sollevate da quel polverone in cui sono volati calci, pugni edi bastone.scoppiata intorno alle 23 di mercoledì, a ridosso del parcheggio riservato agli scooter, si sono affrontati due gruppi di cittadini nordafricani. Almeno una decina di persone. Difficile ricostruire quale sia stata la miccia che ha acceso quella discussione poi trascesa.