Paltrinieri commentatori tv fanno una gaffe e credono sia sul podio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quella fatta poche ore fa alle Olimpiadi 2024 nella Senna potrebbe essere l’ultima gara nella carriera di Gregorio. Nono posto nella 10 km in acque libere, un po’ meglio è andata a Domenico Acerenza, che fino all’ultimo istante ha lottato per la medaglia di bronzo, che invece è andata per un soffio all’ungherese David Betlehem. Mentre si chiudeva la gara però idi Eurosport in diretta hanno fatto una: “Stiamo vedendo la sfida tutta in casa Italia tra Gregorio e Domenico Acerenza. La sfida tutta in casa Italia per la medeglia di bronzo. Ed è medaglia di bronzo!” Pochi minuti dopo la nuotata nella Senna,ha spiegato a La Gazzetta dello Sport che questa potrebbe essere la sua ultima gara da nuotatore: “Ogni volta che partivo non riuscivo a staccare. Non riuscivo a trovare il mio ritmo. Sono stati tre anni infiniti con tanti problemi.