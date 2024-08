Oltrepò Pavese vendemmia a rischio | Produzione falcidiata dal meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pavia, 9 agosto 2024 – “Sarà un’annata difficile per il clima inclemente di primavera e inizio estate che ha portato a un’esplosione della peronospora. In generale ci aspettiamo un calo del 30% con picchi ben superiori su alcune varietà, in particolare la Croatina, che è stata quella più colpita”. Francesca Seralvo, neopresidente del Consorzio Tutela Vini, va dritta al punto e chiede un piano speciale. “Abbiamo chiesto il supporto della Regione per sostenere i nostri viticoltori in un momento complicato – ha aggiunto –. Speriamo che le denunceli siano superiori delle aspettative, ma se così non fosse ci stiamo muovendo affinché sia possibile ricevere degli indennizzi a fronte di cali importanti certificati.