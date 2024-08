Olimpiadi 2024 chi è Raven Saunders l’atleta Usa con la maschera che si identifica con il pronome loro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024)è un’atleta fuori dal comune. Non solo per la sua forza straordinaria nel getto del peso, ma anche per la sua personalità unica. Sul campo gareggia con unaispirata ai supereroi Marvel, in particolare a Hulk. Non si definisce né donna né uomo, ma preferisce il”. Questa scelta riflette la sua identità non binaria, un aspetto che il Comitato Olimpico Internazionale e il Team USA hanno accettato e rispettano.Leggi anche: Volley, De Gennaro trionfa su Santarelli: così la moglie batte il marito A Tokyo,ha conquistato la medaglia d’argento, ma non è stata solo la sua performance a far parlare. Sul podio, ha sollevato le braccia incrociandole, un gesto simbolico a sostegno della comunità LGBTQ+ e di tutte le persone oppresse.