Nuoto di fondo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 9 agosto tv italiani in gara

(Di venerdì 9 agosto 2024), venerdì 9(ore 07.30), prenderà il via la 10 km didimaschile alledi. Nelle tanto discusse acque libere della Senna, i “caimani” si cimenteranno in cerca di soddisfazione e di gloria. Sarà un campomolto difficile da interpretare e serviranno grandi capacità di improvvisazione. Un contesto nel quale gli atleti si troveranno a nuotare a favore di corrente nel lato d’andata e controcorrente in quello di ritorno, con tutte le difficoltà del caso. Sarà importante avere una grande preparazione fisica e un’ottima predisposizione mentale per fare la differenza. Ci proveranno Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, al via di questa 10 km. Il carpigiano e il lucano, come avevano fatto anche Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, si sono preparati in piscina e hanno scelto di non testare le acque della Senna prima dellaufficiale.