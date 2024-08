Nelle viscere delle case popolari Fra letti di fortuna e cimitero di scooter | Qui comandano solo gli abusivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le facciate del complesso popolare Villani-Giuffrè (due stabili per 438 alloggi gestiti, per conto del Comune, da MM) si sono rifatte il “maquillage“ grazie a un corposo progetto di manutenzione straordinaria iniziato nel 2020 che include vari interventi. Ma giù, nel piano seminterrato, la situazione è purtroppo sempre la stessa, tra dormitori irregolari, cumuli di masserizie, carcasse di mezzi di dubbia provenienza, fetori pestilenziali. È una storia vecchia. "Le occupazioni abusive durano da tanti, troppi anni" si sfoga un residente della zona, di cui tuteliamo l’anonimato, che ci guida nel girone infernaledei due palazzi da otto piani in zona Maciachini. Nei garage sotto la torre di via Villani al civico 3 troviamo due vecchicannibalizzati.