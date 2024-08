Morcone calo delle portate e forte assorbimento | ecco quando sarà sospeso il servizio idrico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Gesesa relativo alla programmata sospensione idrica nel territorio di. GESESA SpA -, DA DOMANI SERA 10 AGOSTO INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA ANTICIPATA ALLE 22.00 PER LE ZONE SERVITE DAL SERBATOIO CASTELLO E PER LA ZONA PIANA. Comunichiamo che a causa dele dalin distribuzione da domani sera 10 AGOSTOildalle ore 22.00 alle ore 05.30 in tutto il centro storico e in zona Piana. Ci scusiamo ancora una volta per i disagi arrecati, indipendenti dalla sua volontà, e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa idrica.