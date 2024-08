Luci nella metropoli d’agosto Dietro il bancone da 55 anni | La mia Milano d’altri tempi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Marianna Vazzana"Lavoro da solo. Con me? Non resisterebbe nessuno". È un finto burbero Giancarlo Righetti, che compirà 79il prossimo 12 novembre e che ha imparato fin da adolescente a staraldel negozio di ferramenta aperto dal papà Adelio nel 1969. Nel suo negozio di via Zanoli 31, nel cuore di Affori, utensili di ogni tipo, serramenti, accessori per porte e maniglie, kit per tapparelle e tanto altro sono ovunque, soprattuttoporzione di locale più in ombra, che sembra una specie di magazzino. Ma il signor Righetti “sa”. Sa dove mettere le mani e trova tutto quel che serve al primo colpo. I clienti non si meravigliano, ormai. Perché “sanno”, anche loro, con chi hanno a che fare.