LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Larsen e Giovannini in zona qualificazione a metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Altro errore per Kim: il coreano ottiene solamente 52.50 punti e dopo quattrosale a quota 221.40. 11.12 Rischia tanto Bowshire che ottiene un discreto parziale da 61.05. L’australiano è 20mo a quota 186.05. Aè 12mo e15mo. Il vantaggio del primo sullaè di oltre dieci lunghezze, per il romano invece ci sono 4.80 punti da difendere. 11.10 Troppi schizzi per Zsombor-Murray. Il canadese rimane alle spalle dei due azzurri ed è al momento fuori dai diciotto a quota 188.60. 11.09 Non benissimo Lukaszewicz. Il polacco ottiene solamente 51.15 punti e per soli 45 centesimi precedein classifica. 11.09 Tuffo spettacolare di Berlin Reyes. Il messicano fa 78.20 di parziale e si porta in nona posizione a quota 204.20. 11.