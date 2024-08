LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Seo avanti con polemica manca poco per Simone Alessio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:54 Calcio sulla corazza per l’uzbeko: 2-0 per lui 10:52 Ora l’iraniano dilaga e chiude i conti in anticipo per 12-0. Si va al terzo round. 10:50 Colpo in testa per Barkhourdari. 3-0 per lui 10.47 Finisce 0-0 il primo round, ma passa Yaysunov per più colpi sferrati nella corazza dell’avversario 10:46 Fase di studio in queste prime battute di incontro 10:44 Attenzione, adesso un momento molto importante. Si sfidano l’uzbeko Yaysunov e l’iraniano Barkhourdari. Il vincitore potrebbe incontrarenel caso in cui l’azzurro dovesse superare il primo incontro, 10:40 Alla fine la spunta l’egiziana Aya Shehata che, pur non sferrando troppi colpi validi, chiude i conti 4-1.