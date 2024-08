La nuova tassa di soggiorno Dal 2025 costerà il doppio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il sindaco Claudio Del Rosso ha mantenuto l’annuncio fatto agli albergatori. La giunta comunale, ieri pomeriggio, ha approvato il raddelle tariffe dell’imposta di, che partiranno dal. L’obiettivo è quello di trovare nuove risorse da destinare al turismo, soprattutto alla nascita della (Dmo). Questa struttura potrebbe essere già completata e operativa entro la fine dell’anno. Come cambiano le tariffe comunali dell’imposta di? In attesa dei numeri ufficiali, grosso modo, è possibile dire che una persona che soggiorna fino a una settimana in un tre stelle, passerà da uno a due euro a notte, in quattro stelle da un euro e quaranta a due e ottanta a notte, e da uno e settanta a tre e quaranta in un cinque stelle.