iPhone 15 Pro scontato di 290€ Galaxy A55 di 214€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Offerte incredibili su Amazon con sconti fino al 41%, ad esempio15 Pro nella versione da 256 GB èdimentreA55 di. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. MacBook Air 2022di 300€15 ProdiAcquista su Amazon Apple15 Pro (256 GB) – Titanio nero Prezzodel 21%: 1079€ invecedi 1369€ Acquista su Amazon Apple15 (128 GB) – nero Prezzodel 21%: 769€ invece di 979€ Acquista su Amazon Motorola edge 50 fusion (12/512 GB, Doppia camera 50+13MP, Display 6.