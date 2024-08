Il principe Hussein e la principessa Rajwa di Giordania pubblicano lo scatto con la bambina

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilereditarioe lassadisono diventati da poco genitori per la prima volta. La coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia e l’arrivo della royal baby ha entusiasmato il popolo giordano e la Famiglia Reale al completo. La madre e lagodono di ottima salute e hanno già lasciato l’ospedale. Il 7 agosto, l’erede al trono giordano – il– e sua mogliedihanno fatto la loro prima apparizione pubblica con la loro neonata. Lassa Iman, nata al KingMedical Center il 3 agosto, ha lasciato la struttura ospedaliera per andare a casa con i suoi genitori. In un video condiviso su X da Jordan TV, ilereditarioe lassasorridevano mano nella mano mentre uscivano dall’ospedale con la loro