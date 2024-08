I look estivi più belli da copiare a Gwyneth Paltrow

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Se idelle celeb in vacanza possono ispirare, quelli dell’estate 2024 disono una garanzia di stile easy chic. Dallo street style agli abiti eleganti, il punto di forza dell’attrice sono outfit semplici e bon ton, sempre in sintonia con il suo modo di essere. Dai body smanicati con scollo a “V”, ai pantaloni sartoriali ampi, passando per i vestiti lunghi ricoperti di strass e le camicie over: l’attrice sceglie ogni volta i capi più giusti per lei in grado di esaltare al massimo la sua silhouette. Per questo motivo, Amica ha raccolto i suoipiùdasin da subito e per tutta la bella stagione. GUARDA LE FOTO, Elodie e gli altri a Capri per la sfilata di Jacquemus.