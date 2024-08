Guida | Zanetti esempio virtuoso In Milan-Inter più grande difficoltà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Marco, recentemente nominato “Nuovo capitano degli arbitri italiani”, ha fatto il punto sulla situazione arbitrale in Italia. Il fischietto campano ha espresso alcune proprie considerazioni, tirando in ballo l’e l’ex capitano Javier. SPUGNA – Marco, come si legge sulle colonne di Corriere dello Sport, ha dichiarato: «La mia? I più grandi. Sono arrivato che c’era Collina. Poi Rosetti, Braschi, Messina, Rizzoli, Rocchi, Orsato. A loro devo tutto quello che so. Dico sempre che l’arbitro è una spugna. Nel senso che dobbiamo prendere il meglio da quelli bravi. I calciatori sbagliano rigori decisivi, gli allenatori i cambi. Se sbagliamo noi arbitri, lo facciamo sempre in buona fede. Quando si sbaglia con il Var però fa più rumore? È vero, ma il Var mi ha salvato da tante notti insonni».