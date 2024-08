Golf | Metraux e Lydia Ko in testa a un giro dalla fine risale Rose Zhang Fanali nelle retrovie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si è chiuso al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines il terzodel torneo olimpico difemminile. Parigi 2024 potrebbe suonare un po’ più bella per MorganeKo allo stato attuale delle cose. Se la svizzera, girando in -1, mantiene la leadership con lo score di -9, la neozelandese la raggiunge con un -4 di giornata che mette ancor più tutto in discussione alla vigilia dell’ultimo sabato a cinque cerchi per ilper quel che concerne quest’anno. In terza posizione notevolissima risalita di: per l’americana prodigio (21 anni, nel 2023 dopo due settimane dal debutto da pro vinse sul tour LPGA), infatti, arriva un -5 di giornata che la porta a -7, recuperando 9 posizioni e trovandosi insieme alla giapponese Miyu Yamashita, anche lei in gran forma con il -4 odierno.