Golf femminile oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 9 agosto tv streaming italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024), venerdì 9, si disputa il terzo giro del torneo didelle. A Saint-Quentin-en-Yvelines si sta dimostrando un test durissimo per tutte le ragazze il percorso de LeNational.va in scena il classico moving day, con le big attardate che andranno all’attacco per provare a scalare la classifica. In testa dopo due giri troviamo a sorpresa Morgane Metraux, che con diciotto buche chiuse in 66 colpi al giro di boa della settimana guarda tutti dall’alto con il punteggio complessivo di -8. La insegue da vicino, a -7, la cinese Rouning Yin, mentre è più staccata la terza, Lydia Ko, a -5. Dietro poi c’è un folto gruppo diiste ancora pienamente in corsa per le medaglie, come Celine Boutier, Nelly Korda e Rose Zhang. Nelle retrovie invece Alessandra Fanali, che ripartirà dal +7 e proverà a scalare qualche posizione.