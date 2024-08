Gli Europei di atletica hanno illuso e stancato gli azzurri | le possibili ragioni del flop a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’leggera italiana viene da tre anni di inaspettata e molto meritata gloria. Dopo decenni di magra in cui l’azzurra è stata quasi completamente ferma senza raggiungere risultati, in tre anni il movimento ha portato a casa cinque ori olimpici a Tokyo, la prima Coppa Europa della sua storia e diverse vittorie e piazzamenti in mondiali ed. Proprio gli ultimi, quelli di Roma svoltisi tra il 7 e il 12 giugno scorso, oggi però sono sul banco degli imputati. Si nota infatti un’enorme differenza con le Olimpiadi di, non solo per quel che riguarda la lotta per i podi, ovviamente molto più dura nel contesto olimpico, ma soprattutto per le performance e i tempi, in alcuni casi molto peggiori rispetto ai dolci giorni romani.