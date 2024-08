Giustizia Mattarella ha firmato il ddl Nordio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 agosto 2024) SergioROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio, hail ddl, il provvedimento che prevede l’abolizione del reato di abuso d’ufficio. L’abuso d’ufficio è una norma che puniva i funzionari pubblici per aver arrecato danno a terzi nell’esercizio delle loro funzioni, agendo in violazione delle leggi o regolamenti. Questa disposizione è stata a lungo criticata da molte parti politiche e amministrative per la sua vaghezza, che avrebbe generato un clima di incertezza e paura tra i funzionari pubblici, ostacolando la loro capacità decisionale. L’intento del ministrocon questa riforma è quello di sbloccare il sistema amministrativo, spesso paralizzato dalla paura di incorrere in procedimenti giudiziari.