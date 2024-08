Firenze controlli a 115 bus turistici e oltre 30 sanzioni a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 -a 115 bus30e una patente ritirata. È il bilancio delle verifiche effettuate questa settimana dalla polizia municipale di. Da lunedì a ieri, si legge in una nota di Palazzo vecchio, alcune pattuglie dell'autoreparto, su richiesta dell'assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale Andrea Giorgio, si sono dedicate ad accertare l'avvenuto pagamento del ticket di ingresso dei bus, alla verifica della regolarità dei mezzi e del rispetto, da parte dei conducenti, dei tempi di guida e riposo. In totale sono stati controllati 115 bus e quasi uno su quattro è risultato non in regola con il pagamento del ticket di ingresso in città. Per i conducenti è scattata la sanzione da 58 euroal pagamento del permesso raddoppiato con somme che quindi possono variare da 600 a 1.400 euro.