Fiorentina ecco Colpani | Mi ha chiamato Palladino Questo è il mio anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 - Mentre all'aeroporto di Peretola 300 persone erano in attesa di dare il primo saluto a David De Gea, al Viola Park si sono sentite le prime parole di Andrea. Il trequartista classe 1999 è stato presentato quest'oggi alla stampa. Fortemente voluto da Raffaele, l'ex Monza è stato introdotto dal direttore generale Alessandro Ferrari. "Presentiamo un ragazzo che l’si è messo in mostra facendo molto bene. Ha voluto subito venire allaappena lo abbiamo, con grande entusiasmo. Ci aspettiamo tanto da lui”. Come è nata la trattativa? "E' cominciata quando mistermi ha. Mi ha detto 'ti vorrei portare a Firenze con me'. Io ovviamente quando l'ho saputo gli ho detto che l'avrei seguito con grande entusiasmo. Quindi è nata così, in maniera molto semplice".