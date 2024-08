Desenzano muore improvvisamente a 24 anni mentre è in vacanza con la madre | nulla da fare per Silvia Coppolino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Brescia, 9 agosto 2024 – Non c’è statodaper, deceduta tragicamente a Igea Marinaera incon la. La ragazza aveva 24ed era originaria di San Martino della Battaglia, dove viveva ed era conosciuta insieme alla famiglia.si trovava inin compagnia dellaavrebbe accusato un malore, probabilmente un arresto cardiaco, e nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero in Terapia intensiva all'Ospedale Infermi di Rimini, non si è più ripresa. Gli accertamenti medico-legali hanno indicato che il decesso è avvenuto per cause naturali, ma si indaga su una possibile patologia preesistente. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo.