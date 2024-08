Dalmine ultimato il maxi-cantiere della ‘525’ Bramani | Già tantissimi benefici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024). Sono ormai agli sgoccioli i lavori delper l’alleggerimento del traffico nel tratto criticoex statale 525 di. Con il completamentosegnaletica orizzontale viene scritta ormai la parola fine ad un progetto lungo e sicuramente molto rilevante. Nel restyling, del valore di circa 2 milioni di euro, la fa sicuramente da padrona la rotatoria di 22 metri di diametro, in grado di sostituire l’ex incrocio semaforico tra via Guzzanica e via Tre Venezie, principale causa dei malumori automobilistici nella zona. Contribuisce alla grandezza dell’opera, che ha avuto origine con il primodatato dicembre 2023, anche l’ampliamento a doppia corsia, in entrambi i sensi di marcia, dei circa 330 metri che dividono la neonata rotonda con quella, già presente, affacciata sulla SS 470, che indirizza anche verso il casello autostradale.