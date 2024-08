Dallo Spostapoveri alla Stangata Sui Trasporti Pubblici Fino +38% per un Posto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'Aquila - Lanel Trasporto Pubblico: Aumential 38% e Proteste in Abruzzo Un’indagine condotta dFilt-Cgil mette in luce i significativi aumenti delle tariffe del trasporto pubblico in Abruzzo, smentendo le dichiarazioni rassicuranti della Regione. Secondo l'indagine, a partire dal 1° luglio, i prezzi dei biglietti per i servizi suburbani soggetti a tariffazione "a tratte" hanno subito incrementi che vanno dal 27,27% al 38,24%. Questi dati contrastano nettamente con le stime regionali, che parlavano di aumenti contenuti tra 0,05 e 0,20 euro. L'AttaccoRegione La Cgil denuncia che in tutte le quattro province abruzzesi le nuove tariffe, calcolate con il sistema delle tratte, smentiscono le dichiarazioni dell'assessore regionale ai, Umberto D’Annuntiis, il quale aveva assicurato aumenti minimi.