Como via Anzani ancora al centro dei controlli della polizia | arresti ed espulsioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Gli ultimiQuestura di, che si sono svolti ieri nei locali e negozi di viae piazzaTessitrice hanno portato all’identificazione di 18 persone, 10 delle quali con precedenti penali o di. In unscommesse di PiazzaTessitrice, è stato identificato un ragazzo di 17 anni di origine nordafricana, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a giocare davanti a un apparecchio slot. Al momento del controllo, inoltre, il ragazzo è stato trovato in possesso di un involucro di hashish e per questo verrà segnalato amministrativamente. In una sala slot nell'area di via, invece, sono stati identificati alcuni soggetti, dei quali uno con precedenti penali, mentre in un bar tabacchizona sono stati controllati numerosi clienti, alcuni dei quali con precedenti di