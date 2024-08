Cinque indirizzi da non perdere nella città catalana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quell’atmosfera particolare è dappertutto: nei sentieri acciottolati, nelle parole sussurrate dalle terrazze, nei colori che si riflettono nel mare. Alghero ha una storia tutta sua. Fu fondata dai genovesi Doria nel 1102 come fortino per difendere i possidenti in Sardegna, contesa anche più avanti dai pisani, ma fu con l’arrivo degli Aragonesi che cambiò tutto, che questa– fortezza divenne ciò che ancora oggi possiamo respirare. Il castello e le sue mura vennero rafforzate e nessuno, tra sardi e stranieri, poteva trascorrerci la notte: gli unici ammessi erano i catalani. Oggi quel castello è il luogo perfetto da cui godersi un tramonto verso l’infinito, girare tra le piccole e colorate botteghe artigiane di corallo e gustarsi piatti che sanno di Catalogna. E sono tutte questi dettagli a fare di Alghero una meta turistica sempre ambita da tutti.