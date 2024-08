Carlos Yulo vince due ori a Parigi ma nelle Filippine si parla solo del litigio con la madre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGi -è una leggenda perché è diventato il primo atleta a conquistare due medaglie d'oro nella stessa edizione dei Giochi, nel corpo libero e nel volteggio: eppure del 24enne ginnastaEdriel Poquizora sidi più per lo scontro con suain patria, una telenovela che appassiona tutto il Paese. In particolare fa notizia la discussa gestione delle finanze del figlio da parte di Angelica Poquiz-e la sua disapprovazione per la fidanzata del ginnasta, una creatrice di contenuti per TikTok. La querelle familiare è dilagata sui social e sui media filippini, al punto da diventare il tema di video e conferenze stampa.