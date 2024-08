Campania | temperature e umidità sopra la media fino a lunedì

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di allerta per “Ondate di calore” dalle 12 di domani, sabato 10 agosto alle 14 di12 agosto. La criticità riguarderà l’intero territorio regionale: insi prevedonoche potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, un tasso diche,ttutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70% e condizioni di scarsa ventilazione. Fai attenzione e adotta comportamenti virtuosi.